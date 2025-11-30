Не складывайте корзину в шкаф: эти зимние грибы растут в Украине

В Украине можно собирать грибы в течение зимы. Для некоторых видов морозы совсем не страшны. Более того, есть грибы, которые наоборот обожают именно зиму.

Какие грибы растут зимой?

Зимой можно собрать значительное количество вкусных грибов. В частности, зимние опята вешенки и даже – восковые шапки, пишет 24 Канал.

Как собрать много грибов зимой:

Зимние опята

Как отмечает AgroOne, зимний опенок также имеет название – эноки. Преимущественно эти грибы растут в лесах. Однако встречаются также в парках.

Где чаще всего "живут" опята:

на мертвой древесине (в частности, на срубленных бревнах);

на пеньках;

на ослабленных деревьях.

Обратите внимание! Преимущественно эти грибы "оседают" на дубах, ивах, тополях, ольхах.

Вешенка

Так называемую "вешенку обыкновенную" можно найти именно на твердых породах деревьев. Особенно часто этот вид "поселяется" на лиственных, сообщает izum.

Восковая шапка

Оливково-коричневая восковая шапка – довольно специфический гриб, который происходит из Европы. Он обычно растет так:

преимущественно в хвойных лесах;

чаще всего его можно встретить с первыми заморозками;

также важно учитывать, что восковая шапка растет большими группами.

Что еще важно учитывать при сборе грибов?