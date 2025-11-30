Укр Рус
Агро 24 Агроновости Не складывайте корзину в шкаф: эти зимние грибы растут в Украине
30 ноября, 16:20
2

Не складывайте корзину в шкаф: эти зимние грибы растут в Украине

Анастасия Зорик
Основні тези
  • В Украине зимой можно собирать зимние опята, вешенки и восковые шапки.
  • Зимние грибы растут на мертвой древесине, пеньках и ослабленных деревьях.

В Украине можно собирать грибы в течение зимы. Для некоторых видов морозы совсем не страшны. Более того, есть грибы, которые наоборот обожают именно зиму.

Какие грибы растут зимой?

Зимой можно собрать значительное количество вкусных грибов. В частности, зимние опята вешенки и даже – восковые шапки, пишет 24 Канал.

Читайте также В Украине значительно возрастет экспорт грецких орехов: какие объемы ожидаются

Как собрать много грибов зимой:

  • Зимние опята

Как отмечает AgroOne, зимний опенок также имеет название – эноки. Преимущественно эти грибы растут в лесах. Однако встречаются также в парках.

Где чаще всего "живут" опята:

  • на мертвой древесине (в частности, на срубленных бревнах);
  • на пеньках;
  • на ослабленных деревьях.

Обратите внимание! Преимущественно эти грибы "оседают" на дубах, ивах, тополях, ольхах.

  • Вешенка

Так называемую "вешенку обыкновенную" можно найти именно на твердых породах деревьев. Особенно часто этот вид "поселяется" на лиственных, сообщает izum.

  • Восковая шапка

Оливково-коричневая восковая шапка – довольно специфический гриб, который происходит из Европы. Он обычно растет так:

  • преимущественно в хвойных лесах;
  • чаще всего его можно встретить с первыми заморозками;
  • также важно учитывать, что восковая шапка растет большими группами.

Что еще важно учитывать при сборе грибов?

  • В Украине запрещено собирать ряд грибов. Речь идет о тех, что занесены в Красную книгу. За такое нарушение придется заплатить штраф от 1 700 до 3 655 гривен.

  • Также в Украине есть области, где особенно опасно собирать грибы. Речь идет о северо-западных районах Киевской и Житомирской областей.