Не складайте кошик в шафу: ці зимові гриби ростуть в Україні
- В Україні взимку можна збирати зимові опеньки, гливи та воскові шапки.
- Зимові гриби ростуть на мертвій деревині, пеньках та ослаблених деревах.
В Україні можна збирати гриби протягом зими. Для деяких видів морози зовсім не страшні. Щобільше, є гриби, які навпаки – обожнюють саме зиму.
Які гриби ростуть взимку?
Взимку можна зібрати значну кількість смачних грибів. Зокрема, зимові опеньки гливи та, навіть, – воскові шапки, пише 24 Канал.
Як зібрати багато грибів взимку:
- Зимові опеньки
Як зазначає AgroOne, зимовий опеньок також має назву – енокі. Переважно ці гриби ростуть в лісах. Однак зустрічаються також в парках.
Де найчастіше "живуть" опеньки:
- на мертвій деревині (зокрема, на зрубаних колодах);
- на пеньках;
- на ослаблених деревах.
Зверніть увагу! Переважно ці гриби "осідають" на дубах, вербах, тополях, вільхах.
- Глива
Так звану "гливу звичайну" можна знайти саме на твердих породах дерев. Особливо часто цей вид "оселяється" на листяних, повідомляє izum.
- Воскова шапка
Оливково-коричнева воскова шапка – доволі специфічний гриб, який походить з Європи. Він зазвичай росте так:
- переважно у хвойних лісах;
- найчастіше його можна зустріти з першими заморозками;
- також важливо враховувати, що воскова шапка росте великими групами.
Що ще важливо враховувати при зборі грибів?
В Україні заборонено збирати низку грибів. Йдеться про ті, що занесені до Червоної книги. За таке порушення доведеться сплатити штраф від 1 700 до 3 655 гривень.
Також в Україні є області, де особливо небезпечно збирати гриби. Йдеться про північно-західні райони Київської та Житомирської областей.