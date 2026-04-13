Из-за близости к фронту фермеры Херсонщины переходят на новые культуры

Приоритетными на Херсонщине остаются традиционные культуры, такие как пшеница, рапс, подсолнечник, горох и ячмень. Однако обстоятельства заставляют все больше аграриев выбирать новые культуры.

Что теперь выращивают на Херсонщине?

В частности, на предпринимателей давит близость к фронту. Детали в эфире "Вверх" сообщил председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонской области Виктор Гордиенко.

Ежегодно все больше хозяйств переходят на выращивание овощей, в частности благодаря государственной компенсации до 80% расходов на орошение. Сейчас масштабы пока меньше, чем до подрыва Каховской ГЭС, однако фермеры используют воду из Ингульца, устанавливают помповые станции и расширяют посевы бахчевых.

Например, в этом году ими планируют засеять около 2 тысяч гектаров, из которых 1,5 тысячи – отведено под арбузы.

В то же время близость к фронту заставляет аграриев выбирать культуры, менее уязвимые к пожарам, такие как рапс и подсолнечник. В прошлом году сотни гектаров урожая потеряли из-за атак БпЛА, ведь пшеница легко возгорается.

Ближе к линии фронта мы с ребятами сеем или рапс, или подсолнечник. Ведь он не так горит, как пшеница. У нас с отцом в прошлом году сгорело 400 гектаров пшеницы буквально за 15 минут. Прилетел дрон и просто нам поля сжег,

– рассказал Виктор Гордиенко.

Интересно! Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апрельском отчете ухудшило ожидания относительно экспорта зерновых культур из Украины в сезоне 2025/26 маркетингового года. Прогноз по пшенице снизили до 12,5 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн меньше предыдущей оценки.

Как продолжаются полевые работы?