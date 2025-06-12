Цены на хлеб вырастут в этом году: на сколько критическим будет подорожание

В Украине до конца 2025 года возможно подорожание хлеба. Однако, по мнению экспертов, оно не приведет к каким-то значительным последствиям для семейного бюджета.

Как сильно подорожает хлеб

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко рассказал, что стоимость хлеба в Украине может вырасти на 20% до конца 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс – Украина". Однако, по его словам, это вряд ли подорвет бюджет украинской семьи.

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Объективно сейчас украинец потребляет 150 – 200 граммов хлеба ежедневно, то есть в месяц – около 5 килограммов. Итак, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200 – 210 гривен. Если цена за год увеличится на 20%, то человек будет тратить ежемесячно на хлеб на 40 гривен больше. Так, для наших пенсионеров и других малообеспеченных слоев населения 40 гривен – это деньги. Однако говорить, что 40 гривен в месяц подорвут бюджет украинской семьи, видимо, было бы преувеличением,

– объясняет председатель ВАП.

Тараненко отмечает, что причинами подорожания хлеба является рост цен на все составляющие товара – мука, дрожжи, жиры, сахар. К ним добавляются стоимость электроэнергии, логистика, а также требование государства для предприятий, критически важных для экономики и с правом бронировать персонал, повысить зарплаты до 20 тысяч гривен.

Обратите внимание! Он также отметил, что сейчас существует более 3 тысяч зарегистрированных производителей хлеба. При этом он отверг предположение о сговоре на рынке, отметив, что даже при условии работы только двух тысяч из них, договориться всем невозможно.