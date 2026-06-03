Хлеб дорожает вдвое быстрее: какие цены ждут украинцев в июне

В 2026 году хлеб для украинцев дорожает существенно быстрее, чем в прошлом году. Среди причин такого роста: увеличение стоимости электроэнергии для бизнеса и расходов на транспортировку.

Какими темпами дорожает хлеб в 2026 году?

Подорожание хлеба в Украине значительно ускорилось, однако рост расходов производители не могут полностью переносить на потребителей. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

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Ученая отмечает, что спрос на сегмент социальных сортов хлеба является особенно чувствительным к изменению цен. Поэтому подорожание хлеба происходит постепенно, но стабильно. В этом году его темпы значительно опережают показатели 2025 года.

Светлана Черемисина, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Ежемесячные темпы подорожания ассортиментного ряда продукции хлебопекарной отрасли в течение 2026 года в 1,5 – 2 раза превышают аналогичные прошлогодние показатели.

По приведенным эксперткой данным, в 2025 году темпы подорожания хлеба ежемесячно были следующими:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 1,5 – 2%;

хлеб пшеничный из муки первого сорта – 0,9 – 1,5%;

хлеб ржаной – 0,6 – 1,3%;

батон – 0,5 – 1%.

Тренд на подорожание, вероятно, продолжится и в дальнейшем, несмотря на ухудшение энергетической ситуации в Украине и значительное подорожание топлива.

Известно, что с начала 2026 года хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 6,6% – до 64,55 гривны за килограмм, а хлеб пшеничный из муки первого сорта прибавил в цене 9,4% и сейчас стоит 53,42 гривны за килограмм.

Также на 6,7% выросла цена на ржаной хлеб – до 54,65 гривны за килограмм. Батон подорожал на 5,4% и стоит сейчас 32,47 гривны за 500 граммов.

Заметьте! Только за май хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 3,5%, а из муки первого сорта – 3,4%. Ржаной хлеб подорожал на 2,9%, а батон – на 1,9%.

Каких цен на хлеб ждать в июне?

По прогнозу эксперта Светланы Черемисиной, в июне пшеничный хлеб из муки высшего сорта будет стоить минимум на 3 – 5% больше: ориентировочно 66 – 67 гривен за килограмм.

Хлеб пшеничный из муки первого сорта вырастет в цене еще на 3 – 5% – до 55 гривен за килограмм. Ржаной хлеб ожидаемо подорожает на 2,5 – 4% – до 56 – 57 гривен за килограмм.

Батон же может стоить на 3 – 4% больше, а именно – 33 – 34 гривны за 500 граммов.

Заметим, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Новости.LIVE" высказал прогноз относительно подорожания хлеба в среднем на 25% по итогам 2026 года.

Что будет с ценами на выпечку и кондитерские изделия?

Поскольку стремительно увеличивать цену хлеба производители не могут, они частично будут пытаться компенсировать рост расходов за счет продукции с более высокой рентабельностью. Прежде всего – кондитерских и сдобных изделий.

Учитывая это, эксперт Светлана Черемисина прогнозирует дальнейший опережающий рост цен на отдельные виды кондитерской продукции, выпечки и продукции с добавленной стоимостью. Именно на них производители смогут быстрее перекладывать рост производственных затрат.

Высокие производственные затраты отрасли будут оставаться основными факторами дальнейшего подорожания хлеба и хлебобулочных изделий.

Почему дорожает хлеб в Украине?

Среди причин повышения цен на хлеб в Украине – существенный рост стоимости электроэнергии и энергоресурсов в условиях ухудшения энергетической ситуации из-за обстрелов. Расходы на энергообеспечение является одним из ключевых элементов себестоимости продукции предприятий, которые имеют непрерывный производственный цикл.

На конечную стоимость хлеба для потребителя существенно влияет и подорожание горючего и логистических услуг. Из-за этого растут расходы на транспортировку сырья и готовой продукции.

Повышение зарплат в отрасли в условиях дефицита кадров также оказывает дополнительное давление на цены. В то же время дорожают мука, упаковки, дрожжи и другие составляющие производства. Дополнительными факторами риска для ценовой ситуации в июне будут общая инфляционная динамика в экономике, девальвация гривны и сохранение высокого уровня военных рисков.

Как росли цены на хлеб в прошлом году?

С начала 2025 года хлеб из разных видов муки подорожал на 11 – 15%. Наибольший рост претерпел хлеб пшеничный из муки высшего сорта, прибавив в цене 15,4%. Хлеб пшеничный из муки первого сорта стал на 12,1% дороже.

В то же время цены на хлеб ржаной за год выросли на 11,3%, а на батон – на 9,3%. Ежемесячно хлеб дорожал на 0,5 – 2% в зависимости от вида.