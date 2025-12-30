Евросоюз нарастил экспорт агропродукции в Украину на 20%

ЕС за десять месяцев 2025 года увеличил экспорт агропродукции в Украину на 20% – до 3,54 миллиарда евро, сделав ее лидером по темпам прироста поставок. В то же время импорт украинской агропродукции в Евросоюз сократился на 21%, но Украина сохранила четвертое место среди ключевых поставщиков.

Евросоюз увеличил объемы аграрного экспорта в Украину

Европейский Союз в январе – октябре 2025 года экспортировал в Украину агропродукции на 3,54 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные отчета Европейской комиссии. Это на 578 тысяч евро, или 20% больше показателя аналогичного периода 2024 года.

Читайте также В Китае ввели антидемпинговые пошлины на свинину из ЕС

Украина стала лидером среди стран по темпам прироста поставок агропродукции из ЕС.

В то же время импорт Евросоюзом украинской агропродукции составил 8,65 миллиарда евро. Это на 2,8 миллиарда евро, или 21% меньше объемов поставленной продукции за 10 месяцев 2024 года. Несмотря на такое сокращение Украина удерживается на 4 месте по объему импорта Евросоюзом агропродукции.

В целом страны ЕС в январе – октябре экспортировали агропродукции на 199,4 миллиарда евро (+ 2%), импортировали – 157,39 миллиарда евро (+ 11%).

Производители ЕС бьют тревогу: настаивают немедленно прекратить импорт сахара из Украины