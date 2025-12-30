Евросоюз увеличил объемы аграрного экспорта в Украину
Европейский Союз в январе – октябре 2025 года экспортировал в Украину агропродукции на 3,54 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные отчета Европейской комиссии. Это на 578 тысяч евро, или 20% больше показателя аналогичного периода 2024 года.
Украина стала лидером среди стран по темпам прироста поставок агропродукции из ЕС.
В то же время импорт Евросоюзом украинской агропродукции составил 8,65 миллиарда евро. Это на 2,8 миллиарда евро, или 21% меньше объемов поставленной продукции за 10 месяцев 2024 года. Несмотря на такое сокращение Украина удерживается на 4 месте по объему импорта Евросоюзом агропродукции.
В целом страны ЕС в январе – октябре экспортировали агропродукции на 199,4 миллиарда евро (+ 2%), импортировали – 157,39 миллиарда евро (+ 11%).
Европейские производители сахара призывают прекратить импорт сахара из Украины и стран Меркосур из-за критической ситуации на рынке, что приводит к закрытию сахарных заводов в ЕС.
Цены на сахар в ЕС снизились на 38% с декабря 2023 года, а площади под сахарной свеклой сократились на 11% в 2025/26 маркетинговом году.