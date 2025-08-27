Украина в первой половине августа импортировала рекордное количество молочных продуктов. Рост импорта зафиксировали почти по всем позициям.

Какие объемы продукции Украина импортировала?

В течение первой половине августа импорт молокопродуктов в Украину вырос до 14,7 миллиона долларов – это самый высокий показатель с начала года для аналогичных периодов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз молочных предприятий Украины. Предыдущий рекорд фиксировался в первой половине марта, еще полгода назад, – 13,2 миллиона долларов.

В денежном выражении импорт вырос на 30% по сравнению с первой половиной июля и почти в полтора раза – относительно первой половины июня.

Обратите внимание! По словам специалистов, в натуральном выражении рост зафиксирован почти по всем товарным позициям, кроме сыворотки, импорт которой снизился на треть. Наибольший прирост, 25%, наблюдался по сырной группе: в страну ввезено более 1,8 тысячи тонн этой продукции. Именно эта товарная позиция занимает львиную долю в стоимостной структуре импорта (почти 85%).

Как следствие, сальдо экспорта-импорта молокопродуктов впервые с марта стало отрицательным (-4,3 миллиона долларов).

Аналитики считают, что такой существенный рост импорта произошел в значительной степени из-за роста внутренних цен на молоко-сырье в Украине, который произошел во второй половине июля (+5%) и продолжился в августе. Это частично снизило конкурентоспособность отечественной продукции, сделав импорт более привлекательным.

Важно! Такая динамика влияет на платежный баланс страны и требует взвешенного подхода к ценообразованию на внутреннем рынке молокопродуктов.

Что еще известно о молочном рынке Украины?