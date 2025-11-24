Вопросы цены и качества: почему украинцы чаще покупают сыр из ЕС

В ноябре украинские сыры и в дальнейшем остаются под давлением импорта. Отечественным производителям приходится настраиваться на конкуренцию с дешевым импортным сыром.

Украинские сыроделы борются за рынок

На украинском рынке сыра в ноябре ситуация оставалась напряженной, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Продажи падают, а одновременно конкуренция со стороны европейских сыров продолжает расти.

Читайте также Цены на молоко-сырье упали ниже 17 гривен из-за отключения света

Украинские производители признают, что удержать позиции можно только с помощью продуманных акций и более гибкой ценовой политики, отмечает Kurkul.

Часть игроков надеется на государственную поддержку – в частности, на способность власти повлиять на торговые сети и усовершенствовать механизм кэшбека "Сделано в Украине". Однако ожиданий здесь немного, поэтому компании готовятся решать проблемы самостоятельно: оптимизировать ассортимент, при необходимости уменьшать производство и работать над снижением себестоимости.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Несмотря на активные акции со значительными скидками, украинские сыры все чаще проигрывают импортным аналогам по цене. В сетях растет присутствие дешевых европейских сыров, и покупатели все чаще выбирают их.

На этом фоне производители пытаются наращивать экспорт. Поставки полутвердых сыров за границу выросли, хотя на отдельных рынках приходится снижать цены. Сравнительно стабильной остается ситуация в сегменте сырного продукта, который удерживает приемлемые экспортные цены и спрос.

На рынке сливочного масла Украины все сложно: импорт продолжает расти