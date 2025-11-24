Європейські сири посилюють тиск на українському ринку

У листопаді українські сири й надалі лишаються під тиском імпорту. Вітчизняним виробникам доводиться налаштовуватись на конкуренцію з дешевим імпортним сиром.

Українські сировари борються за ринок

На українському ринку сиру у листопаді ситуація залишалася напруженою, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Продажі падають, а водночас конкуренція з боку європейських сирів продовжує зростати.

Українські виробники визнають, що утримати позиції можна лише за допомогою продуманих акцій і гнучкішої цінової політики.

Частина гравців сподівається на державну підтримку – зокрема, на здатність влади вплинути на торгівельні мережі та вдосконалити механізм кешбеку "Зроблено в Україні". Однак очікувань тут небагато, тож компанії готуються розв'язувати проблеми самотужки: оптимізувати асортимент, за потреби зменшувати виробництво та працювати над зниженням собівартості.

Попри активні акції зі значними знижками, українські сири все частіше програють імпортним аналогам за ціною. У мережах зростає присутність дешевших європейських сирів, і покупці все частіше обирають їх.

На цьому тлі виробники намагаються нарощувати експорт. Постачання напівтвердих сирів за кордон зросли, хоча на окремих ринках доводиться знижувати ціни. Порівняно стабільною залишається ситуація у сегменті сирного продукту, який утримує прийнятні експортні ціни та попит.

