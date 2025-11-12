Молоко-сырье падает в цене

10 ноября средневзвешенная цена молока-сырья трех сортов составляла 16,95 гривны за килограмм без НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Это на 18 копеек меньше относительно предыдущего месяца.

Читайте также Украинский рынок сливочного масла штормит: какие цены в магазине

Средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 17,05 гривны за килограмм без НДС, что на 20 копеек меньше относительно предыдущего месяца. Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 16,50 до 17,50 гривны за килограмм без НДС.

Высший сорт стоит 16,90 гривны за килограмм без НДС, что на 15 копеек ниже покзаника прошлого месяца. Цены колеблются от 16,50 до 17,10 гривны за килограмм без НДС.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 16,50 гривны за килограмм без НДС (-15 копеек). Минимальная цена в хозяйствах составляла 16,50 гривны за килограмм, максимальная – 16,70 гривны за килограмм.

Какие причины падения цены?

Аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили замечает, что закупочные цены снизились по всем сортам, поскольку предложение молока-сырья в Украине превышает спрос, а склады заполнены биржевыми товарами, которые сложно реализовать. Несмотря на ожидания, экспорт молочной продукции в ЕС по новым квотам не возобновился после 29 октября, поскольку европейские трейдеры предлагают украинским компаниям более низкие цены на готовую продукцию, чем в прошлом году, на фоне снижения цен на биржевые товары в мире.

В то же время цены на молоко-сырье сдерживает слабый спрос на молочные продукты на внутреннем рынке. Вероятна определенная активизация продаж на внутреннем рынке накануне новогодних праздников, считает специалист.

Блэкауты стали вызовом для молочной отрасли. Отключение электроэнергии затрудняет хранение и реализацию молочной продукции, а также влияет на рост производственных затрат из-за использования дизельных генераторов. В то же время растет убыточность производства сухого молока, казеина и сливочного масла,

– говорит аналитик.

Он также предположил, что во второй половине ноября молокоперерабатывающие предприятия предложат очередное снижение закупочных цен.

Украинские сыры исчезают с полок: почему магазины заполоняет импорт?