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9 июня, 08:58
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Пшеница дорожает четвертый месяц подряд: что происходит на рынке

Василий Розтрепа

Мировые продовольственные рынки в мае демонстрировали разнонаправленные тенденции. Несмотря на общую стабильность индекса цен FAO, зерновые культуры продолжили дорожать, тогда как растительные масла показали снижение.

Зерновые поддержали мировые продовольственные цены

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), среднее значение индекса продовольственных цен в мае составило 130,8 пункта. Это лишь на 0,2% меньше, чем в апреле, что свидетельствует об относительной стабильности мирового продовольственного рынка.

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При этом показатель остался на 2,9% выше, чем годом ранее, хотя все еще уступает на 18,4% рекордному уровню, зафиксированному в марте 2022 года.

Одним из ключевых факторов поддержки общего индекса стало подорожание зерновых. В мае индекс цен на зерно достиг 114,3 пункта, что на 2,6% превысило апрельский результат и на 4,9% – показатель аналогичного периода прошлого года.

Мировые цены на пшеницу росли уже четвертый месяц подряд. Рынок реагировал на ухудшение прогнозов урожая в ряде ведущих стран-экспортеров, в частности в США, где состояние посевов озимой пшеницы оценивают как одно из худших за последние десятилетия. Дополнительным фактором стали более высокие затраты на топливо и удобрения.

Положительную динамику также продемонстрировала кукуруза. Ее стоимость поддерживали активный импортный спрос, сокращение предложения со стороны Бразилии и США, а также повышение цен на энергоносители, что стимулирует производство биоэтанола.

Растительные масла впервые в этом году подешевели

В отличие от зерновых, сегмент растительных масел в мае продемонстрировал снижение. Индекс цен на масло FAO составил 185 пунктов, что на 4,6% меньше по сравнению с апрелем. Это первое месячное падение показателя с начала 2026 года.

Основной причиной такого результата стало удешевление пальмового и соевого масла на мировых рынках. Именно эти продукты больше всего повлияли на общую динамику индекса.

В то же время не все виды растительных масел дешевели. Рапсовое и подсолнечное масло продолжили дорожать благодаря ограниченному предложению на рынке. Однако их рост не смог компенсировать снижение цен на пальмовое и соевое масло, из-за чего общий индекс завершил месяц в минусе.

Цены на кукурузу пошли вниз: что происходит на украинском рынке

В то же время на украинском рынке фуражной кукурузы продолжает преобладать тенденция к снижению цен. Спрос пока остается высоким, а аграрии не спешат активно продавать имеющиеся запасы зерна.

Специалисты объясняют, что главным фактором удешевления стало снижение котировок на экспортном рынке. Именно внешняя конъюнктура сейчас определяет настроения участников рынка и влияет на формирование закупочных цен.

В то же время более существенного падения стоимости кукурузы удалось избежать благодаря ограниченному предложению. Часть производителей продолжает сдерживать продажи, ожидая более выгодных ценовых условий. Кроме того, спрос со стороны потребителей остается достаточно активным.

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