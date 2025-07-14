В России нарастает продовольственный кризис. Это, в частности, обусловлено неурожаем и общим упадком сельского хозяйства.

Также серьезной проблемой является инфляция, которая продолжает расти. Подробнее о неблагоприятной экономической ситуации в России 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

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Какова ситуация с российской экономикой?

В России серьезно подорожал картофель и другие стандартные овощи, которые скоро могут вполне стать деликатесом. Россияне обвиняют во всем Украину, но пока до сих пор готовы терпеть все ради кровожадных планов своего лидера.

Это очень серьезная проблема, которая становится все очевиднее. По итогам первой недели июля, урожай зерновых и бобовых в разы меньше, чем год назад. Уже за эти недели станет понятно, это системная история, или это просто задержка в сроках сбора урожая,

– отметил Вячеслав Ширяев.

Между тем в начале июля произошел разный скачок недельной инфляции – 0,8%. По словам экономиста, такой уровень является рекордным, ведь за последние недели он был в десятки раз меньше – 0,07%. Годовая инфляция тем временем подскочила почти до 10%, что свидетельствует о том, что Центробанку России так и не удалось сдержать ее.

"Рост тарифов будет еще долго влиять на цены в магазинах. Это не просто неурожай, это общий кризис сельского хозяйства, вызванный поднятием цен, дефицитом бюджета", – объяснил экономический обозреватель.

Заметим, с начала 2025 года уровень инфляции в стране составил 3,57%, а в годовом исчислении – аж 9,89%. Поэтому Россия оказывается на первом месте по уровню инфляции в мире. В то же время российская экономика пока держится из-за высоких государственных расходов, которые стимулируют ВПК.

Больше о том, почему на самом деле российская экономика уже на грани краха, читайте в материале 24 Канала.