На Прикарпатье вспышки АЧС: в регионе усиливают контроль популяции диких свиней

В 2025 году в Ивано-Франковской области зарегистрировали восемь неблагополучных пунктов по африканской чуме свиней. Из-за подтвержденной циркуляции вируса в окружающей среде власти решили провести регуляцию численности диких кабанов в январе 2026 года.

На Прикарпатье будут регулировать численность диких кабанов

В Ивано-Франковской области сейчас довольно напряженная эпизоотическая ситуация, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу. Специалисты фиксируют рост случаев африканской чумы свиней среди диких кабанов, бешенства у домашних, домашних и диких животных, а также ежегодное увеличение численности диких животных.

По инициативе Госпродпотребслужбы 22 декабря 2025 года Совет обороны области принял решение о регуляции численности диких свиней в охотничьих угодьях с 1 по 31 января 2026 года, а также красной лисы – в течение всего 2026 года.

В 2024 году средняя численность красной лисы в области достигла 3,2 особи на 1000 гектар угодий, что существенно превышает установленную норму – 0,5 – 1 особь. Благодаря мерам, проведенным специалистами Ивано-Франковского отдела лесного и охотничьего хозяйства совместно с пользователями угодий, популяцию лисы удалось сократить в 2,5 раза.

Также в ноябре 2025 года было добыто 119 диких свиней, образцы от которых исследовали в Ивано-Франковской региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы на наличие АЧС. Вирус африканской чумы свиней обнаружили в трех пробах биоматериала, что подтверждает его циркуляцию в окружающей среде.

Важно! Эти меры призваны предотвратить возникновение и распространение опасных инфекционных болезней животных, которые представляют значительные экономические и социальные риски для региона.

