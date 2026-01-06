На Прикарпатті регулюватимуть чисельність диких кабанів

В Івано-Франківській області наразі доволі напружена епізоотична ситуація, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу. Фахівці фіксують зростання випадків африканської чуми свиней серед диких кабанів, сказу у домашніх, свійських і диких тварин, а також щорічне збільшення чисельності диких тварин.

За ініціативи Держпродспоживслужби 22 грудня 2025 року Рада оборони області ухвалила рішення про регуляцію чисельності диких свиней у мисливських угіддях з 1 по 31 січня 2026 року, а також червоної лисиці – протягом усього 2026 року.

У 2024 році середня чисельність червоної лисиці в області сягнула 3,2 особини на 1000 гектар угідь, що суттєво перевищує встановлену норму – 0,5 – 1 особина. Завдяки заходам, проведеним фахівцями Івано-Франківського відділу лісового та мисливського господарства спільно з користувачами угідь, популяцію лисиці вдалося скоротити у 2,5 раза.

Також у листопаді 2025 року було добуто 119 диких свиней, зразки від яких дослідили в Івано-Франківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби на наявність АЧС. Вірус африканської чуми свиней виявили у трьох пробах біоматеріалу, що підтверджує його циркуляцію в довкіллі.

Важливо! Ці заходи покликані запобігти виникненню та поширенню небезпечних інфекційних хвороб тварин, які становлять значні економічні та соціальні ризики для регіону.

