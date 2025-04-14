Великобритания запретила провозить мясо и "молочку" туристам из ЕС

В Великобритании запретили индивидуальным путешественникам из ЕС провозить продукты в страну мясную и молочную продукцию. Запрет ввели из-за вспышки ящура, которая распространяется по всей Европе.

Великобритания запретила ввозить продукцию животноводства в страну

Путешественники больше не смогут ввозить мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также молочные продукты из стран ЕС в Великобританию для личного потребления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Любая контрабанда, обнаружена на границе, будет конфискована, изъята и уничтожена.

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Ранее в этом году правительство запретило личный импорт крупного рогатого скота, овец и других мясных продуктов из Германии, Венгрии, Словакии и Австрии в ответ на подтвержденные вспышки ящура в этих странах. Новые ограничения не будут касаться товаров, поступающих из Северной Ирландии, Джерси, Гернси и острова Мэн.

Обратите внимание! Хотя ящур не представляет угрозы для людей и в Великобритании не зарегистрировано ни одного случая заболевания, это высокоинфекционная болезнь, которая создает значительный риск для британской сельскохозяйственной отрасли.

Министр сельского хозяйства Великобритании Дэвид Цейхнер сказал: "Наше правительство сделает все возможное, чтобы защитить британских фермеров от ящура. Именно поэтому мы еще больше усиливаем защиту, вводя ограничения на личный импорт мяса и молочных продуктов, чтобы предотвратить распространение болезни и защитить продовольственную безопасность Великобритании".

Усиление контроля является превентивным

Президент Национального союза фермеров Том Брэдшоу предупредил, что "пока источник ящура в некоторых частях Европы остается неидентифицированным, усиление пограничного контроля является крайне необходимым".

Правительство должно убедиться, что пассажиры знают о новых правилах, а те, кто борется с нелегальным импортом мяса, в том числе пограничники, имеют необходимые ресурсы, чтобы прекратить эту практику,

– сказал он.

Брэдшоу призвал к разработке "межправительственного плана по биозащите", который должен быть поддержан инвестициями, чтобы закрепить ограничения на постоянной законодательной основе.