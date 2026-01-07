Можно ли внести изменения в договор аренды земли в Украине

Аренда земли является довольно распространенной в земельных отношениях в Украине, ведь не каждый владелец земли обрабатывает ее самостоятельно. Однако иногда некоторые условия договора могут не устраивать одну из сторон.

Как можно изменить условия договора?

Украинским законодательством предусмотрено, что изменение или расторжение договора допускается только по согласию сторон, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Изменение может осуществляться в письменной форме, путем заключения дополнительного соглашения, если иное не установлено договором или законом.

Поскольку стороны свободны в праве добавлять в договор условия, которые, по их мнению, являются существенными, в договоре аренды земли может быть предусмотрен детальный порядок внесения изменений (основания/обстоятельства внесения изменений, форма и срок направления предложения и т.д.).

Важно! В случае недостижения согласия по изменению условий договора аренды земли спор решается в судебном порядке.

Такие изменения в договор аренды вступают в силу с момента их государственной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а если договор изменяется в судебном порядке, то со дня вступления решения суда об изменении договора в законную силу, если в этом решении не установлен иной срок, с последующей государственной регистрацией.

Какие основания внесения изменений и кто их инициирует?

Среди оснований для внесения изменений в договор могут быть, в частности:

волеизъявление сторон по уточнению определенных условий договора;

изменение срока действия аренды;

изменение условия о размере и расчете арендной платы.

Инициировать внесение изменений может любая сторона в любой момент. Поскольку стороны свободны в праве добавлять в договор условия, которые, по их мнению, являются существенными, в договоре можно предусмотреть детальный порядок внесения изменений. Изменение обстоятельств является существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, они не заключили бы договор или заключили бы его на других условиях.

