Як можна змінити умови договору?

Українським законодавством передбачено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Зміна може здійснюватись у письмовій формі, шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оскільки сторони вільні в праві додавати до договору умови, які, на їхню думку, є істотними, у договорі оренди землі може бути передбачений детальний порядок внесення змін (підстави/обставини внесення змін, форма та строк надсилання пропозиції тощо).

Важливо! У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Такі зміни до договору оренди набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, а якщо договір змінюється у судовому порядку, то з дня набрання рішення суду про зміну договору законної сили, якщо в цьому рішенні не встановлено іншого строку, з подальшою державною реєстрацією.

Які підстави внесення змін та хто їх ініціює?

Серед підстав для внесення змін до договору можуть бути, зокрема:

волевиявлення сторін щодо уточнення певних умов договору;

зміна строку дії оренди;

зміна умови про розмір та розрахунок орендної плати.

Ініціювати внесення змін може будь-яка сторона в будь-який момент. Оскільки сторони вільні в праві додавати до договору умови, які, на їхню думку, є істотними, у договорі можна передбачити детальний порядок внесення змін. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

