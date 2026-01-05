back button
укррус
Агро 24 Новини агро законодавства Чому учасникам бойових дій поки не дають земельні ділянки в Україні
view count
time for reading6 хв

Чому учасникам бойових дій поки не дають земельні ділянки в Україні

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Учасники бойових дій мають право на позачергове отримання земельної ділянки за українським законодавством.
  • Під час воєнного стану діють обмеження на виділення землі, і пільгові умови не застосовуються.
Чому УБД не дають землю
Чому УБД не дають землю / Фото Getty Images

Учасники бойових дій, згідно з українським законодавством, мають право на позачергове отримання земельної ділянки. Втім під час воєнного стану діють певні обмеження на виділення землі, а пільгові умови не діють.

Які обмеження діють під час війни

Юристка Лариса Величко у коментарі 24 Каналу звертає увагу на те, що наразі внесено зміни до пунктів 5 та 27 розділу X Земельного кодексу України. Згідно з ними під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну.

Читайте також Ринок землі у 2026 році: як зміняться ціни за гектар сільгоспугідь

Це регламентується Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель", який набрав чинності 19 листопада 2022 року. Ті ж обмеження стосуються й українських військових, які мають статус учасника бойових дій.

Лариса Величко

Радниця, адвокатка GRACERS

Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації.

Також юристка звертає увагу, що положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність:

  • власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність;
  • громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (тобто до 1 січня 2002 року).

Як в Україні переукласти договір оренди землі?

  • Закон України "Про оренду землі" передбачає два способи переукладення договору: укладення на новий строк та оновлення договору.

  • Поновлення договору передбачає продовження на той самий строк без письмового правочину, а для земель державної та комунальної власності є обмеження.