Израиль принял судно с зерном – оно было доставлено с оккупированных территорий Украины

В Украине сейчас внимательно отслеживают ситуацию, связанную с судном "ABINSK" и перевозкой им груза пшеницы, происходящей с временно оккупированных территорий. Представители Украины заблаговременно предупредили Израиль о судне и возможном происхождении груза.

Что известно о текущей ситуации с похищенным зерном?

Также было отмечено недопустимость импортных операций с такой продукцией, о чем сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Читайте также Зерновая схема на миллионы: из Германии в Украину экстрадировали организатора аферы

Согласно заявлению, украинская сторона получила заверения относительно надлежащего реагирования. Но несмотря на предоставленную информацию, 12– 14 апреля судну разрешили разгрузку в порту Хайфа. И это вызывает беспокойство.

Украина рассматривает судно "ABINSK" как такое, что может быть привлечено к деятельности "теневого флота", который Россия использует для финансирования войны против Украины и в частности:

незаконного вывоза;

транспортировки;

реализации похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.

На основании материалов Офиса Генерального прокурора Украины, включая постановление украинского суда об аресте судна и груза в рамках соответствующего уголовного производства, украинская сторона безотлагательно направила запрос о международной правовой помощи в Государство Израиль,

– говорится в тексте.

Сейчас МИД Украины надеется на плодотворное и конструктивное взаимодействие между органами Украины и Государства Израиль, надлежащее рассмотрение запроса и применение соответствующих правовых механизмов в пределах израильской юрисдикции.

Ожидается, что израильская сторона примет взвешенное и правомерное решение и удовлетворит соответствующее ходатайство украинской стороны, в частности арестует указанную партию зерна, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Кроме того, Украина уже работает над привлечением к ответственности всех причастных к незаконному вывозу украинских ресурсов с временно оккупированных территорий и призывает международных партнеров к принципиальной позиции в этом вопросе.

Обратите внимание! Журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько написала в своих социальных сетях, что ABINSK было принято в Хайфе с грузом пшеницы с оккупированных территорий Украины. Судно загрузилось на якорной стоянке порта Кавказ, а груз был доставлен из оккупированных украинских портов. ABINSK ожидал разрешения от Израиля с 23 марта, и получил его 12 апреля.

