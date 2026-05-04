"Паспорт" земли: в каких случаях выписка из кадастра обязательно должна быть

Выписка из Государственного земельного кадастра является ключевым документом для любых операций с землей. Без него невозможно ни продать участок, ни официально подтвердить его параметры.

Что такое выписка из ГЗК и какую он содержит информацию?

Юрист Артем Рипенко рассказал в комментарии 24 Каналу, что выписка из ГЗК – это по сути определенный "паспорт" сформированного земельного участка. Он содержит основные сведения о земле.

Артем Рипенко Партнер, руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики Юридической компании "Де-Юре", адвокат, доктор юридических наук Сам по себе выписка только отражает информацию, которая содержится в ГЗК, в частности о: площадь, конфигурацию, границы, назначения участка и сведения о ее нормативной денежной оценке. Последние нужны для расчета земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности, налоговых и других платежей (при отчуждении земельного участка, внесении его в уставный капитал хозяйственного общества).

По словам юриста, в выписках могут содержаться и другие важные данные – об ограничениях в использовании земельного участка, установленных нормативно-правовыми актами, градостроительной и землеустроительной документацией, мероприятия по охране земель и почв и тому подобное.

Когда нужна выписка из ГЗК?

В соответствии со статьей 7 Закона "О Государственном земельном кадастре" выдержки предоставляют органы Госгеокадастра, которые и ведут поземельную книгу (которая является документом, то есть составляющей ГЗК).

Артем Рипенко отмечает, что статьей 24 этого закона определено, что в подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

Выписка содержит все сведения о земельном участке, внесены в Поземельную книгу. Составной частью выписки является кадастровый план земельного участка,

– говорит юрист.

Важно! Итак, фактически без такой выписки нельзя совершить ни одного юридически значимого действия в отношении земельного участка, а также получить официальную информацию о нем, которая содержится в ГЗК. В определенных случаях, определенных в законе, выдержки предоставляются бесплатно, в других – на платной основе.

В чьей собственности земельный участок, на котором построен дом?

В Украине при покупке дома право собственности на дом и землю переходят к новому владельцу одновременно.

Приобретение права собственности на земельные участки может происходить через различные гражданско-правовые сделки, приватизацию, наследство, или выделение доли.

В то же время если предыдущему владельцу принадлежала доля на земельный участок в праве общей собственности, к новому владельцу недвижимого имущества переходит право собственности на такую долю земельного участка.