Экспорт яиц в Украине вырос: топ-3 страны, купившие больше всего

В ноябре 2025 года украинские производители существенно нарастили экспорт яиц, увеличив поставки почти на треть по сравнению с прошлым годом. Основной спрос формировали страны Европы и Ближнего Востока.

Кто купил больше всего украинских яиц?

В ноябре 2025 года украинские производители экспортировали 156,7 миллиона штук яиц, сообщает Союз птицеводов Украины. Общая сумма экспортированной продукции составила 20,9 миллиона долларов США.

Читайте также Экспорт яиц взлетел: какие страны покупали украинской продукции больше всего в 2025 году

По оценкам специалистов Государственной таможенной службы Украины, по сравнению с ноябрем 2024 года объемы экспорта выросли на 30,6 процента. Крупнейшие партии украинских яиц в этот период были поставлены в Великобританию – 31,4 миллиона штук, Испании – 29,9 миллиона штук и Израиля – 17,7 миллиона штук.

Всего за январь–ноябрь 2025 года Украина экспортировала 1,88 миллиарда яиц. Экспортная выручка за одиннадцать месяцев составила 180 миллионов долларов США, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ключевыми импортерами украинских яиц в 2025 году оставались Испания с долей 15,6 процента, Великобритания – 11,8 процента и Чехия – 10,5 процента.

С 2026 года в Украине ужесточили требования к содержанию кур-несушек