Украина нарастила экспорт живого КРС: сколько продали за ноябрь

Украинские животноводческие фермы в течение ноября 2025 года существенно увеличили объемы экспорта крупного рогатого скота. Однако хоть объемы и больше по сравнению с прошлым месяцем, они заметно отстают от прошлогодних.

Украина наращивает экспорт крупного рогатого скота

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили рассказал, что в ноябре Украина нарастила экспорт КРС живым весом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АВМ". Это произошло на фоне высоких цен на экспортных рынках и ограниченного предложения.

По предварительным данным, в ноябре 2025 года Украина экспортировала около 2,39 тысяч тонн КРС живым весом, что на 44% больше относительно октября 2025 года, но на 89% меньше относительно ноября 2024 года. Денежная выручка за экспортируемых животных составила 5,46 миллиона долларов, что на 1% больше относительно октября 2025 года и на 8% больше относительно ноября 2024 года.

В январе-ноябре 2025 года Украина экспортировала 17,33 тысячи тонн КРС живым весом (+ 23%) на сумму 40,08 миллиона долларов (+49%). В течение 11 месяцев 2025 ключевыми направлениями экспорта КРС для украинских компаний были Ливан (85%), Казахстан (8%) и Ливия (6,3%).

Георгий Кухалейшвили заметил, что Украина увеличила в ноябре поставки КРС на фоне высоких цен на красное мясо на экспортных рынках и ограниченное предложение. Ограниченное предложение говядины в мире способствовало росту цены на скот до рекордных уровней в 2025 году.

