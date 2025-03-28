Украина превратилась из аутсайдера в мирового лидера по экспорту малины

Украинские производители малины завоевывают лидерство на рынке замороженной малины. По чистому экспорту наши аграрии обошли экспортеров из Польши и Сербии.

Украинские производители малины "разорвали" международный рынок

Аналитики утверждают, что в 2024 году произошло историческое событие: Украина, которая еще десять лет назад практически не экспортировала замороженную малину, впервые стала мировым лидером по показателю чистого экспорта этой ягоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Украинские производители опередили не только Польшу, но и многолетнего лидера этого сегмента – Сербию.

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В 2024 календарном году, согласно торговой статистике, экспорт замороженной малины из Украины достиг рекордных 65 тысяч тонн, продемонстрировав рост на 34% за год. Это был значительно более стремительный прирост, чем у любого другого крупного экспортера. Всего за последние три сезона объемы экспорта замороженной малины из Украины выросли более чем вдвое, тогда как Сербия сохранила свои показатели на прежнем уровне, а Польша сократила экспорт на 24%.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что Украина импортирует лишь незначительные объемы малины, в отличие от Сербии и особенно Польши, которые активно закупают ее за рубежом. В польском экспорте доля импортируемой малины уже превышает 52%, причем основной объем Польша закупает именно в Украине. Фактически почти половина замороженной малины, которую экспортирует Польша, имеет украинское происхождение. Именно доступная украинская малина позволяет этой стране удерживать позиции среди лидеров мирового рынка.

Если анализировать чистые объемы экспорта, Украина поставляет на внешние рынки 65 тысяч тонн замороженной малины, тогда как Польша – только около 16 тысяч тонн. Таким образом, в 2024 году Украина экспортировала вчетверо больше замороженной малины, чем Польша!

Интересно! По общему объему экспорта замороженной малины Украина все еще незначительно уступает Сербии. В 2024 году Сербия экспортировала 67,7 тысячи тонн малины, тогда как Украина – 65,1 тысячи тонн. Однако Сербия импортировала 4,7 тысячи тонн для дальнейшего реэкспорта, что снизило ее чистый экспорт до 63 тысяч тонн – на 2 тысячи тонн меньше, чем в Украине.

Что даст производителям лидерство на рынке малины

Экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак говорит, что ключевым шагом к закреплению мирового лидерства Украины в экспорте замороженной малины станет дальнейшая диверсификация рынков сбыта.

Для этого украинским экспортерам необходимо повышать качество малины и инвестировать в ее доработку и маркетинг, что будет способствовать росту средней экспортной цены. Высокие доходы от экспорта можно будет направлять на совершенствование продукции, повышение ее качества и расширение объемов производства. Сейчас многие украинские производители замороженных ягод экспортируют в Польшу фактически сырье, которую польские переработчики сортируют, пакуют и реэкспортируют, оставляя добавленную стоимость в своей стране,

– отмечает эксперт.

Процесс диверсификации экспорта замороженной малины из Украины уже активно продолжается. Примечательно, что значительную роль в этом сыграла именно Польша. Фермерские протесты против импорта малины и другой сельскохозяйственной продукции заставили украинских экспортеров искать новые рынки сбыта, которые оказались значительно более прибыльными, чем польский. Дополнительный доход украинских производителей малины был реинвестирован в расширение производства и переработки в Украине, что ускорило восхождение Украины на мировой олимп малинового экспорта.

Куда экспортирует малину Украина

В период с 2022 по 2024 годы доля Польши в экспорте украинской малины сократилась с 63% до 35%. Зато доля Германии, Чехии, Австрии и Франции – ключевых рынков сбыта для польских экспортеров – в прямом экспорте из Украины более чем удвоилась, достигнув 48%. Украина активно перебирает рыночную долю в Польше, что стало возможным благодаря повышению качества продукции и уровня ее переработки.

За последние три года экспорт замороженной малины из Украины в Германию вырос в 4,5 раза, в Чехию – в 4,2 раза, в Австрию – в 33 раза, а к Францию – вдвое. В 2024 году Украина также впервые экспортировала более 2 тысяч тонн малины в Бельгию, Италию и Литву.

Важно! Кроме того, Украина стремительно наращивает экспорт замороженной малины в Канаду и США – рынки, которые предлагают значительно более высокие цены, чем страны Евросоюза. Еще три года назад Украина не поставляла продукцию в эти страны, а сейчас нередко опережает там польских конкурентов по объемам экспорта.

Среди необычных направлений экспорта замороженной малины стоит отметить первые коммерческие поставки украинской продукции в Аргентину и Саудовскую Аравию. Учитывая высокие цены на малину в предыдущем сезоне, аналитики прогнозируют, что в 2025 году и в сезоне 2025/26 Украина обновит рекорды экспорта малины и укрепит свое лидерство. В частности, уже в 2025 году Украина может обойти Сербию также и по общему объему экспорта замороженной малины.