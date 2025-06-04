За 5 месяцев 2025 года Украина экспортировала больше сливочного масла, чем за весь предыдущий

В странах Европы сложилась сложная ситуация в скотоводстве и, соответственно, на рынке молочных продуктов из-за распространения ящура. Этим воспользовались украинские производители, которые наращивают экспорт масла.

Украина продала в ЕС рекордные объемы масла

Заведующий отделом налогово-бюджетной политики Института аграрной экономики Леонид Тулуш во время конференции "Молочная отрасль: Украина – ЕС" рассказал, что Украина стремительно наращивает экспорт молочной продукции, в частности сливочного масла, в страны Европейского Союза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Latifundist.com.

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По его словам, за первые пять месяцев 2025 года экспорт украинской молочной продукции уже превысил 25 миллионов долларов, что больше, чем за весь 2023 год (15 миллионов долларов) и 2024 год (17 миллионов долларов). Основной рост приходится именно на экспорт в Европейский Союз, в частности сливочного масла и сухого обезжиренного молока (СОМ).

В мае этого года 58% всего экспортируемого сливочного масла из Украины ушло в ЕС. Мы за пять месяцев уже на 16% превысили объемы экспорта сливочного масла за весь прошлый год,

– отметил Тулуш.

Важно! Эксперт отметил, что в мае Украина экспортировала почти 3 тысячи тонн сливочного масла и почти 4 тысячи тонн СОМ, что свидетельствует о рекордных объемах поставок. Доля экспорта СОМ в ЕС также выросла: если в 2024 году она составляла 66%, то в 2025-м – уже более 70%.