Треть заводов стоит: что происходит с экспортом масла в Украине

Экспортное предложение подсолнечного масла из Украины сократилось из-за остановки значительной части маслоэкстракционных заводов, перебоев с электроснабжением и ограниченной работы портов в результате российских обстрелов. Это уже привело к заметному росту цен на мировом рынке.

Экспорт масла упал из-за остановки МЭЗ

Предложение украинского подсолнечного масла на экспорт уменьшилось из-за приостановки работы почти трети маслоэкстракционных заводов, сообщает Электронная зерновая биржа Украины. На предложение также повлияли дефицит электроэнергии и ограниченная деятельность портов из-за постоянных российских обстрелов.

Читайте также USDA повысил прогноз мирового производства масличных культур: что в Украине

По данным биржи, сокращение поставок поддержало рост цен на российское подсолнечное масло и смежные виды растительных масел. За неделю цены предложения российского подсолнечного масла выросли на 40 – 50 долларов за тонну – до 1280 – 1290 долларов за тонну на условиях FOB.

Вследствие этого цены спроса на подсолнечное масло с доставкой в Индию повысились на 30 – 40 долларов за тонну – до 1390 – 1400 долларов за тонну на условиях CIF Mumbai. В Украине цены спроса с доставкой в порты также выросли за неделю на 30 долларов за тонну и составляют 1270 – 1280 долларов за тонну, однако предложение остается ограниченным из-за простоев заводов.

Обратите внимание! В Электронной зерновой бирже отмечают, что рост цен на масло вызвал резкое подорожание подсолнечника в Украине и увеличение его предложения. По прогнозу экспертов, снижение морозов может способствовать восстановлению работы заводов и наращиванию поставок подсолнечника и подсолнечного масла по высоким ценам.

Урожай несмотря на вызовы: Украина собрала около 76 миллионов тонн зерна и масличных