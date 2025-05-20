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Агро 24 Агроновости Украина вошла в тройку лидеров по экспорту органической продукции в ЕС
20 мая, 18:04
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Украина вошла в тройку лидеров по экспорту органической продукции в ЕС

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Украина заняла 3 место среди поставщиков органической продукции в ЕС в 2024 году, согласно аналитическому отчету ЕС.
  • Экспорт органической продукции из Украины в ЕС в 2024 году составил 203,8 тысячи тонн, увеличившись на 17,4% по сравнению с 2023 годом.

Украинские агропроизводители ежегодно расширяют рынки экспорта своей продукции. В течение прошлого года аграрии нарастили экспорт на еще одном направлении - органической продукции.

Украинские аграрии врываются на рынок ЕС

Согласно недавно обнародованному аналитическому отчету ЕС по импорту органической продукции в 2024 году, Украина заняла 3 место среди стран-поставщиков органической продукции за пределами ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Latifundist. Об этом сообщил руководитель Органик Стандарт Сергей Галашевский.

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Украинские поставщики постоянно наращивают экспорт агропродукции в Евросоюз. Объем экспорта органической продукции из Украины в ЕС в 2024 году составил 203,8 тысячи тонн (+17,4% по сравнению с 2023 годом).

Основные категории продукции, которые поставляются на рынок Европы:

  • Зерновые культуры (пшеница, кукуруза, ячмень),
  • Масличные и белковые культуры (соя, подсолнечник, рапс),
  • Фрукты и орехи (преимущественно замороженные ягоды).