Украина вошла в тройку лидеров по экспорту органической продукции в ЕС
- Украина заняла 3 место среди поставщиков органической продукции в ЕС в 2024 году, согласно аналитическому отчету ЕС.
- Экспорт органической продукции из Украины в ЕС в 2024 году составил 203,8 тысячи тонн, увеличившись на 17,4% по сравнению с 2023 годом.
Украинские агропроизводители ежегодно расширяют рынки экспорта своей продукции. В течение прошлого года аграрии нарастили экспорт на еще одном направлении - органической продукции.
Украинские аграрии врываются на рынок ЕС
Согласно недавно обнародованному аналитическому отчету ЕС по импорту органической продукции в 2024 году, Украина заняла 3 место среди стран-поставщиков органической продукции за пределами ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Latifundist. Об этом сообщил руководитель Органик Стандарт Сергей Галашевский.
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Украинские поставщики постоянно наращивают экспорт агропродукции в Евросоюз. Объем экспорта органической продукции из Украины в ЕС в 2024 году составил 203,8 тысячи тонн (+17,4% по сравнению с 2023 годом).
Основные категории продукции, которые поставляются на рынок Европы:
- Зерновые культуры (пшеница, кукуруза, ячмень),
- Масличные и белковые культуры (соя, подсолнечник, рапс),
- Фрукты и орехи (преимущественно замороженные ягоды).