Украина расширяет экспорт сахара: какие страны стали основными покупателями
- Украина экспортировала 116,1 тысячи тонн сахара за первые три месяца 2025/26 года, из которых 95% было отправлено на мировой рынок.
- Основными покупателями стали Ливан (37%), Сирия (18%), Северная Македония (8%), Босния и Герцеговина (7%) и ОАЭ (7%).
В первые месяцы 2025/26 маркетингового года Украина продолжила экспортировать сахар на иностранные рынки по всему миру. В основном покупателями были арабские страны и некоторые страны Европы.
Кто купил больше всего украинского сахара?
В ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" рассказали, что за первые три месяца 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 116,1 тысячи тонн сахара, сообщает 24 Канал.
Как отмечают специалисты, 95% объема было отправлено на мировой рынок. Основными покупателями украинского сахара в сентябре – ноябре 2025 года стали страны Ближнего Востока и Западных Балкан:
- Ливан – 37% экспортированного объема;
- Сирия – 18%;
- Северная Македония – 8%;
- Босния и Герцеговина – 7%;
- ОАЭ – 7%.
По состоянию на первую декаду ноября сахарозаводы произвели 880 тысяч тонн сахара, что на 100 тысяч тонн меньше, чем было изготовлено на аналогичную дату прошлого года.
Стоимость сахара-сырца упала ниже всего за 5 лет
Цены на сахар-сырец в Нью-Йорке упали на 2,4% до 14,07 центов за фунт, что является самым низким уровнем с октября 2020 года.
Ожидается избыток сахара в 2,8 миллиона тонн в 2025 – 26 годах из-за роста производства кукурузного этанола и возможного увеличения экспорта индийского сахара.