Украина расширяет экспорт сахара: какие страны стали основными покупателями

В первые месяцы 2025/26 маркетингового года Украина продолжила экспортировать сахар на иностранные рынки по всему миру. В основном покупателями были арабские страны и некоторые страны Европы.

Кто купил больше всего украинского сахара?

В ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" рассказали, что за первые три месяца 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 116,1 тысячи тонн сахара, сообщает 24 Канал.

Как отмечают специалисты, 95% объема было отправлено на мировой рынок. Основными покупателями украинского сахара в сентябре – ноябре 2025 года стали страны Ближнего Востока и Западных Балкан:

Ливан – 37% экспортированного объема;

– 37% экспортированного объема; Сирия – 18%;

– 18%; Северная Македония – 8%;

– 8%; Босния и Герцеговина – 7%;

– 7%; ОАЭ – 7%.

По состоянию на первую декаду ноября сахарозаводы произвели 880 тысяч тонн сахара, что на 100 тысяч тонн меньше, чем было изготовлено на аналогичную дату прошлого года.

Стоимость сахара-сырца упала ниже всего за 5 лет