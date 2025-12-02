Укр Рус
2 декабря, 13:02
2

Украина расширяет экспорт сахара: какие страны стали основными покупателями

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Украина экспортировала 116,1 тысячи тонн сахара за первые три месяца 2025/26 года, из которых 95% было отправлено на мировой рынок.
  • Основными покупателями стали Ливан (37%), Сирия (18%), Северная Македония (8%), Босния и Герцеговина (7%) и ОАЭ (7%).

В первые месяцы 2025/26 маркетингового года Украина продолжила экспортировать сахар на иностранные рынки по всему миру. В основном покупателями были арабские страны и некоторые страны Европы.

Кто купил больше всего украинского сахара?

В ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" рассказали, что за первые три месяца 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 116,1 тысячи тонн сахара, сообщает 24 Канал.

Как отмечают специалисты, 95% объема было отправлено на мировой рынок. Основными покупателями украинского сахара в сентябре – ноябре 2025 года стали страны Ближнего Востока и Западных Балкан:

  • Ливан – 37% экспортированного объема;
  • Сирия – 18%;
  • Северная Македония – 8%;
  • Босния и Герцеговина – 7%;
  • ОАЭ – 7%.

По состоянию на первую декаду ноября сахарозаводы произвели 880 тысяч тонн сахара, что на 100 тысяч тонн меньше, чем было изготовлено на аналогичную дату прошлого года.

Стоимость сахара-сырца упала ниже всего за 5 лет

  • Цены на сахар-сырец в Нью-Йорке упали на 2,4% до 14,07 центов за фунт, что является самым низким уровнем с октября 2020 года.

  • Ожидается избыток сахара в 2,8 миллиона тонн в 2025 – 26 годах из-за роста производства кукурузного этанола и возможного увеличения экспорта индийского сахара.