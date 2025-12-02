Україна розширює експорт цукру: які країни стали основними покупцями
- Україна експортувала 116,1 тисячі тонн цукру за перші три місяці 2025/26 року, з яких 95% було відправлено на світовий ринок.
- Основними покупцями стали Ліван (37%), Сирія (18%), Північна Македонія (8%), Боснія і Герцеговина (7%) та ОАЕ (7%).
У перші місяці 2025/26 маркетингового року Україна продовжила експортувати цукор на іноземні ринки по усьому світу. Здебільшого покупцями були арабські країни та деякі країни Європи.
Хто купив найбільше українського цукру?
У асоціації цукровиробників "Укрцукор" розповіли, що за перші три місяці 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 116,1 тисячі тонн цукру, повідомляє 24 Канал.
Як зазначають фахівці, 95% обсягу було відправлено на світовий ринок. Основними покупцями українського цукру у вересні – листопаді 2025 року стали країни Близького Сходу та Західних Балкан:
- Ліван – 37% експортованого обсягу;
- Сирія – 18%;
- Північна Македонія – 8%;
- Боснія і Герцеговина – 7%;
- ОАЕ – 7%.
Станом на першу декаду листопада цукрозаводи виробили 880 тисяч тонн цукру, що на 100 тисяч тонн менше, ніж було виготовлено на аналогічну дату минулого року.
Вартість цукру-сирцю впала найнижче за 5 років
Ціни на цукор-сирець у Нью-Йорку впали на 2,4% до 14,07 центів за фунт, що є найнижчим рівнем із жовтня 2020 року.
Очікується надлишок цукру у 2,8 мільйона тонн у 2025 – 26 роках через зростання виробництва кукурудзяного етанолу та можливе збільшення експорту індійського цукру.