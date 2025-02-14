Украина значительно увеличила экспорт живого скота за год

Украинская мясная отрасль продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. В частности, по сравнению с прошлым годом значительно выросли показатели экспорта говядины и крупного рогатого скота в живом весе.

Экспорт мяса и скота вырос

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили говорит, что в начале 2025 года спрос на рынке на говядину преобладает предложение, передает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Это, по его словам, в перспективе может повлиять на укрепление цен.

Читайте также Торговля между Украиной и ЕС агропродукцией достигла рекорда в 2024 году

По предварительным данным ГССУ, в январе 2025 года Украина экспортировала 1,42 тысячи тонн КРС живым весом, что на 65% меньше относительно декабря 2024 года, но на 150% больше относительно января 2024 года,

– говорит эксперт.

В январе 2025 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки 21 тонну свежей или охлажденной говядины. Натуральные объемы экспорта выросли на 20 тонн относительно декабря и января 2024 года.

Объемы экспорта продукции / Инфографика АВМ

Обратите внимание! Натуральные объемы экспорта мороженой говядины в январе 2025 года составили 1,4 тысячи тонн, что на 22% меньше относительно декабря и на 7% больше относительно января 2024 года.

Георгий Кухалейшвили замечает, что на внешних рынках существует определенная активность. По мнению старшего аналитика AHDB Ханны Кларк, в начале 2025 года спрос на говядину превышает предложение, что в перспективе может повлиять на укрепление цен. Спрос на красное мясо достаточно активен в Японии и Южной Корее.

Сокращение поголовья КРС в США стало фактором увеличения импорта говядины из Австралии. В то же время протекционистская политика администрации Трампа может повлиять на изменение географии экспорта говядины из Мексики и Канады, для которых США были главным рынком сбыта до недавних времен. По данным Rabobank, в 2025 году вероятно сокращение производства говядины в США, Бразилии, Европе, Китае, Новой Зеландии.

Важно! В январе 2025 года Украина увеличила импорт КРС живым весом до 58 тонн (+39%), охлажденной говядины до 6 тонн (+85%) относительно прошлогоднего периода. Объемы импорта мороженой говядины составили 252 тысяч тонн, что соответствует показателям прошлого года.