Экспорт дикорастущих ягод изменился: какая украинская ягода обеспечила рекордный рост выручки

В 2025 году Украина сократила объемы экспорта органических дикорастущих ягод, однако получила больше валютной выручки. Наибольший рост продемонстрировала бузина, а лидером по доходам осталась черника.

Украина сократила экспорт ягод, но увеличила доходы от продаж

Несмотря на сокращение физических объемов поставок, экспорт органических дикорастущих ягод из Украины в 2025 году стал более прибыльным, сообщает Organicinfo.ua. Основной причиной этого стал рост стоимости продукции на международных рынках.

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По данным исследования, проведенного органом сертификации "Органик Стандарт" совместно с Офисом развития предпринимательства и экспорта и национальным проектом "Дія.Бізнес", в прошлом году Украина экспортировала 11,79 тысячи тонн органических дикорастущих ягод.

Этот показатель на 1,56 тысячи тонн меньше, чем в 2024 году. В то же время общая выручка от экспорта выросла с 22,6 миллиона евро до 27,1 миллиона евро.

Наибольшую долю украинского ягодного экспорта традиционно занимает черника. В 2025 году ее поставки за рубеж сократились на 33% – до 6,8 тысячи тонн. Однако даже при меньших объемах продажи этой ягоды принесли Украине больше средств: выручка выросла на 7% и достигла 19,2 миллиона евро.

Бузина, брусника и клюква продемонстрировали стремительный рост

Наибольший прирост среди органических дикорастущих ягод продемонстрировала бузина. За год экспорт этой продукции вырос в 3,3 раза – до 2,59 тысячи тонн.

Наряду с увеличением объемов существенно выросли и доходы от продажи. Если в 2024 году экспорт бузины принес 0,8 миллиона евро, то в 2025 году этот показатель достиг 3 миллионов евро.

Положительные результаты также зафиксированы в сегменте брусники. Украина экспортировала 237,7 тонн этой ягоды, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Общая выручка от поставок составила 0,9 миллиона евро.

Растет и спрос на украинскую клюкву. В 2025 году объемы ее экспорта увеличились в 1,7 раза – до 325,9 тонны. Выручка от продажи этой ягоды за рубеж составила 0,7 миллиона евро.

Обратите внимание! Украинский экспорт ягод демонстрирует, что даже при сокращении объемов поставок уделение большего внимания качественной и органической продукции позволяет увеличивать прибыль. В ближайшие годы ключевой задачей для отрасли останется расширение рынков сбыта и развитие продукции с высокой добавленной стоимостью.