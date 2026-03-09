Неурожай ударил по экспорту: почему поставки украинской смородины обвалились
- Экспорт украинской смородины в 2025 году существенно сократился из-за неблагоприятных погодных условий, особенно в сегменте замороженной продукции.
- Объемы экспорта замороженной смородины сократились почти в пять раз по сравнению с 2024 годом, при этом основными рынками остаются Болгария, Италия, Польша и Германия.
Экспорт украинской смородины в 2025 году существенно сократился из-за неблагоприятных погодных условий. Наибольшее падение зафиксировали в сегменте замороженной продукции.
Почему упал экспорт украинской смородины?
Из-за сложных погодных условий экспорт смородины из Украины в 2025 году значительно уменьшился, особенно в сегменте замороженной ягоды, сообщают аналитики EastFruit. Впрочем смородина традиционно не является ярко выраженной экспортной ягодой для Украины, обычно объемы ее поставок за границу формируются по остаточному принципу – в зависимости от урожая и наличия излишков на внутреннем рынке.
По данным Ассоциации "Ягодоводство Украины", обнародованным в аналитическом отчете о внешней торговле ягодами, в 2025 году производство смородины сократилось из-за неблагоприятной погоды. Это непосредственно повлияло на экспорт как свежей, так и замороженной продукции.
В частности, в сегменте свежей ягоды заметно снизились поставки в Польшу, которая традиционно является ключевым рынком для украинских экспортеров. В то же время направление в Молдову сохранило экономическую привлекательность, что позволило не только удержать объемы экспорта, но и даже зафиксировать незначительный рост.
Как изменились объемы экспорта ягоды?
Объемы экспорта замороженной смородины сократились почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024, хотя в абсолютных показателях эта разница не является критической.
Основная часть произведенной замороженной ягоды была реализована на внутреннем рынке. Среди внешних покупателей наибольшую долю закупок обеспечивают Болгария – 31%, Италия – 15%, Польша – 15% и Германия – 15%, которые формируют базовый спрос на украинскую продукцию.
Импорт замороженной смородины остается незначительным. Преимущественно он используется для покрытия краткосрочных дефицитов между периодами поставок украинской продукции – основном за счет польской ягоды.
