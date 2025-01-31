Замена беспошлинной торговле с ЕС: Украина предлагает экспортировать агропродукцию по графику

Украинское правительство предложило Евросоюзу экспортировать к ним агропродукцию по графику. Такое решение придумали после того, как стало известно, что ЕС не планирует продолжать беспошлинную торговлю в нынешнем виде.

Украина предлагает решить проблему экспорта в ЕС

Минагрополитики предложило партнерам из ЕС новый механизм экспорта украинской агропродукции, согласно которому поставки будут происходить по графику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Преференции ввели в связи с войной, которая до сих пор продолжается. Мы просим об их продлении, но странам ЕС нужна наша прогнозируемость. Поэтому мы предложили вариант, при котором мы будем экспортировать продукцию по графику, определенное количество в месяц,

– рассказал министр агрополитики Виталий Коваль.

По его словам Коваля, риск, что режим автономных торговых преференций продолжат, а потом отменят, существует, поэтому главный вызов на этот год – диверсифицировать экспорт.

Важно! Однако, по словам министра, в нашей агропродукции большая импортная составляющая из ЕС: топливо, семена, минеральные удобрения, СЗР и техника. Поэтому мы имеем право быть на рынке ЕС, поскольку закупаем там большую долю средств производства.