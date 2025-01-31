Україна пропонує розв'язати проблему експорту в ЄС

Мінагрополітики запропонувало партнерам з ЄС новий механізм експорту української агропродукції, згідно з яким постачання відбуватимуться за графіком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes Ukraine.

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Преференції запровадили у зв’язку з війною, яка досі триває. Ми просимо про їх продовження, але країнам ЄС потрібна наша прогнозованість. Тому ми запропонували варіант, за якого ми експортуватимемо продукцію за графіком, певну кількість на місяць,

– розповів міністр агрополітики Віталій Коваль.

За його словами Коваля, ризик, що режим автономних торгових преференцій продовжать, а потім скасують, існує, тому головний виклик на цей рік – диверсифікувати експорт.

Важливо! Проте, за словами міністра, у нашій агропродукції велика імпортна складова з ЄС: паливо, насіння, мінеральні добрива, ЗЗР та техніка. Тому ми маємо право бути на ринку ЄС, оскільки закуповуємо там велику частку засобів виробництва.