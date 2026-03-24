Поставки зерна просели на 23%: тревожный сигнал для рынка
- Украина сократила экспорт зерновых на 23% в 2025/26 маркетинговом году, наибольшее снижение коснулось пшеницы и кукурузы.
- Экспорт ржи остался минимальным, а экспорт муки сократился на 9% по сравнению с прошлым годом.
Украина существенно сократила экспорт зерновых в 2025/26 маркетинговом году. Наибольшее снижение зафиксировано по пшенице и кукурузе, экспорт ржи минимальный.
Украинские производители сократили экспорт зерновых
По состоянию на 23 марта 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 24,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 7,4 миллиона тонн, или 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.
В частности, экспорт пшеницы составил 9,6 миллиона тонн, что на 26% меньше, чем в прошлом году. Поставки ячменя превысили 1,9 миллиона тонн, снизившись на 12%.
Экспорт ржи остается минимальным – лишь 0,2 тысячи тонн против 10,8 тысячи тонн годом ранее. Наибольшие объемы традиционно приходятся на кукурузу – 13,5 миллиона тонн, однако и здесь зафиксирован спад на 19% в годовом измерении.
Обратите внимание! Также сократился экспорт муки, который составил 47,8 тысячи тонн – на 9% меньше по сравнению с прошлым годом.
