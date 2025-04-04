Украинские производители кукурузы могут выиграть от тарифов Трампа, – Reuters

Украинская кукуруза, ключевой элемент в зерновом секторе страны, может выиграть от тарифов, введенных США. Она способна частично заменить американскую кукурузу в случае введения ответных санкций.

Украина может выиграть от контртарифов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении минимального тарифа в 10% на большинство импортных товаров со значительно более высокими пошлинами на товары из десятков стран, включая Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это, вероятно, может привести к контрмерам, которые потенциально поднимут цены и снизят спрос на американские товары.

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Украина является крупным мировым производителем и экспортером кукурузы.

Если ключевые импортеры все-таки введут тарифы на американскую кукурузу, это откроет огромное окно возможностей для альтернативных поставщиков. Здесь украинская кукуруза занимает сильные позиции: конкурентоспособные цены, стабильная логистика, тесные связи с Европейским Союзом и рынками Азии,

– говорится в заявлении консультационной компании ASAP Agri.

Эксперты отмечают, что Бразилия является первой в очереди, но ее урожай не может покрыть весь спрос, и именно здесь Украина может вмешаться и претендовать на свою долю.

США – не партнер, а конкурент

В консалтинговой компании Barva Invest заявили, что Украина воспринимает США как экспортного конкурента на рынке зерновых и масличных культур, а не как торгового партнера, и потенциальные контробмещения других стран на экспорт США будут иметь наибольшее влияние.

Важно! Эксперты добавляют, что ЕС, Австралия и Китай, скорее всего, введут такие меры, что открывает стратегические возможности для Украины в прямой конкуренции с США.

Прежде всего, это рынок кукурузы, сои и пшеницы, более опосредованно – рапса, подсолнечного масла и ячменя,

– сообщают в компании.

Украина произвела 32 миллиона метрических тонн кукурузы в 2023 году и 26 миллионов тонн в 2024 году. Страна экспортировала почти 30 миллионов тонн в сезоне 2023/24, и, вероятно, поставит за границу 22 миллиона тонн в 2024/25, согласно данным УКАБ. Фермеры, скорее всего, увеличат посевные площади под кукурузу в этом году, поскольку экспортные цены на кукурузу являются прибыльными.

Интересно! В 2024 году Украина также собрала рекордные 6,2 миллиона тонн сои, и около половины этого объема может быть экспортировано в этом сезоне. Урожай сои в Украине в 2025 году может составить от 5,8 до 6,2 миллиона тонн, а окончательный объем будет зависеть от наличия или отсутствия дождей в мае и июне.