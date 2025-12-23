Рынок сои под давлением: атаки на порты Одессы остановили рост экспортных цен

Экспортные цены на украинскую сою приостановили рост из-за осложнений логистики и напряженной ситуации в портах Одессы. В то же время спрос на культуру остается высоким, а отсрочка внедрения регламента EUDR в ЕС поддерживает экспортные перспективы.

Цена на сою перестала расти из-за ударов россиян

Сложная ситуация в портах Одессы и проблемы с логистикой ограничивают активность в секторе масличных культур в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

Ракетные атаки российской армии на украинские порты, повреждения терминалов, складов и другой инфраструктуры станет причиной сокращения отгрузок в ближайшие месяцы и может дестабилизировать ситуацию на мировом аграрном рынке.

На прошлой неделе на украинском экспортном рынке соевых бобов приостановился рост цен, что было обусловлено как ракетными атаками на порты, так и давлением со стороны мирового рынка, при том, что спрос на украинскую сою оставался достаточно высоким, а темпы экспорта в первой половине декабря росли.

Цены спроса на ГМ сою в украинских портах пока оставались на максимальных уровнях с августа 2024 года – 420 – 425 долларов за тонну СРТ-порт. Евросоюз окончательно отложил еще на год внедрение регламента EUDR, что позволит компаниям увеличить поставки сои и соевого шрота в данном направлении.

