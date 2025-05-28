Несмотря на открытие рынка земли для юрлиц, крупные игроки не спешат ее покупать

С момента старта второго этапа земельной реформы в Украине приобрели по договору купли-продажи 148 тысяч земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Общая площадь приобретенных участков составляет 442,7 тысячи гектар.

Крупные юрлица не спешат скупать землю

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль рассказал, что учитывая, что общая площадь земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства в Украине составляет 24,9 млн га, то с момента открытия рынка земли для юридических лиц ими было выкуплено лишь 1,77% от общей площади таких земель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

Читайте также Какова стоимость присвоения кадастрового номера на землю в 2025 году

То есть предостережение, что поднятие лимита на покупку земли в одни руки приведет к массированной покупке земли крупными игроками, и малые аграрии не будут иметь доступа к рынку, не подтвердилось,

– отметил Коваль.

По словам министра, из отчужденных по договору купли-продажи земель, начиная с 1 января 2024 года, только 39,2 тысячи участков общей площадью 120,05 тысячи гектар были приобретены юридическими лицами. Поэтому доля юридических лиц от общей площади отчужденных по договору купли-продажи товарных земель составила 27,1%.

Мало кто приблизился к лимиту в 10 000 гектар

Коваль отметил, что в Украине только одно юридическое лицо приблизилось к ограничению 10 тысяч гектар "в одни руки". (ООО "Земельный край" выкупила земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства около 9 тысяч гектар).

Кроме того, отметил министр, открытие рынка для юрлиц имело положительное влияние на цену земли. Если в декабре 2023 года средняя стоимость одного гектара составляла 38,8 тысячи гривен, то в марте 2025 года она выросла до 53,1 тысячи гривен, то есть – почти на 37%.

Таким образом, можно утверждать, что выбранный подход к открытию рынка земли оказался удачным и сбалансированным. За более чем год только 0,48% земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства перешли в собственность компаний, и около двух тысяч юрлиц приняли участие в рынке. Это означает, что механизм работает – и открытие рынка не закрыло путь к земле для малых и средних аграриев, создав новые возможности для масштабирования их деятельности,

– подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! Как сообщалось, рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине заработал с 1 июля 2021 года. До 31 декабря 2023-го покупать землю могли исключительно физлица-граждане Украины в размере не более 100 гектар на одного человека. С начала 2024 года такое право получили и юридические лица, а разрешенный размер вырос до 10 000 гектар.