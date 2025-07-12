Как в Украине продать земельный участок без кадастрового номера
Бывает так что владелец земли может годами пользоваться участком и не подозревать, что она не имеет кадастрового номера. Однако, при продаже такой земли начинаются проблемы.
Можно ли продать землю без кадастрового номера?
Продать землю без кадастрового номера в Украине невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Согласно действующему законодательству Украины, кадастровый номер – это уникальный идентификатор земельного участка.
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Этот номер подтверждает существование участка в Государственном земельном кадастре. Без него участок не считается полноценно оформленным, а значит – не подлежит никаким сделкам, в частности купле-продаже, дарению или оформлению наследства.
Что запрещено владельцу:
- Нотариус не оформит договор купли-продажи, даже если у вас есть госакт или другие документы.
- Вы не сможете зарегистрировать право собственности в Госреестре.
- Участок невозможно официально подарить, обменять или внести в уставный капитал.
Как присвоить кадастровый номер участку
- Заказать техническую документацию по землеустройству.
- Провести межевание и определить точные координаты участка.
- Подать документы в Госгеокадастр для присвоения кадастрового номера.
- Получить выписку из Государственного земельного кадастра.
Процесс получения номера занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от ситуации, но без него ни одна сделка не будет легальной.
Важно! Продажа земли без кадастрового номера – невозможна и противоречит закону. Если вы планируете распоряжаться участком, позаботьтесь о том, чтобы он был внесен в кадастр. Это защитит ваши права и позволит осуществить сделку без препятствий.