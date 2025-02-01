Как выплачивается арендная плата за паи, собственник которых умер, а наследники не приняли наследство

Довольно часто случается так, что владелец пая умирает, а пай остается в его собственности, не перейдя к наследникам. В таком случае действует специальная процедура выплаты арендной платы за пай.

Каким образом продлевается договор

Юрист Вита Сторожук в комментарии 24 Канала рассказала, что переход права собственности на арендованный земельный участок к наследнику не является основанием для изменения условий или прекращения договора. Часть 6 статьи 32 Закона Украины "Об аренде земли" говорит, что также могут быть другие условия, предусмотренные договором аренды земли.

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То есть, если договором аренды предусмотрено, что в связи со смертью арендодателя договор аренды земли прекращается, то основания для начисления наследнику арендной платы отсутствуют.

Вита Сторожук Юрист MORIS Если же такое положение стороны в договоре аренды не предусматривали, то наследнику принадлежит право на арендную плату с момента открытия наследства (день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим). Это согласуется со статьей 1218 ГК Украины, согласно которой в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти.

Однако это отнюдь не означает, что именно с этого периода наследник имеет право получать такую арендную плату, ведь для начала ему необходимо оформить наследство.

Когда арендатор имеет юридическую возможность платить арендную плату

Вита Сторожук отмечает, что согласно части 4 статьи 148-1 Земельного кодекса Украины лицо, которое приобрело право собственности на земельный участок, в течение одного месяца со дня приобретения права собственности на него обязано сообщить об этом ее пользователей с указанием:

кадастрового номера (при наличии);

места расположения и площади земельного участка;

фамилии, имя, отчество нового владельца;

места жительства (нахождения) нового владельца, его почтового адреса;

платежных реквизитов.

Таким образом, у арендатора юридическая возможность платить арендную плату наследнику возникает исключительно после того, как такой наследник получил у нотариуса свидетельство о праве на наследство, осуществил государственную регистрацию права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и предоставил такую информацию арендатору.