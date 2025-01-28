Оформление невостребованных паев продлили еще на 3 года

Юрист Игорь Ясько в комментарии 24 Канала рассказал, что владельцы невостребованных паев должны были оформить право собственности до 1 января 2025 года. Однако 6 ноября 2024 года этот срок был продлен до 1 января 2028 года.

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Владельцы невостребованных паев или их наследники имеют дополнительные три года для оформления права собственности на земельные участки. Если до 1 января 2028 года это не будет сделано, они будут считаться такими, отказавшимися от получения участка. Процедура та же самая, но до конца года еще может что-то измениться,

– отметил управляющий партнер ЮК Winner.

Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты интересов владельцев земельных долей (паев)", оформление невостребованных участков продлено до 1 января 2028 года. На сегодня в стране насчитывается около 104,4 тысячи таких паев.

Почему решили продлить срок оформления

Это решение стало ответом на вызовы, связанные с вооруженной агрессией против Украины, которая сделала невозможным своевременное завершение оформления земли многими гражданами.

Что будет, если не оформить пай до 2028 года Если владелец пая или его наследник не оформит право собственности до указанного срока, участок будет считаться отказанным. В таком случае земля будет передаваться в коммунальную собственность территориальной общины как бесхозное имущество. В течение семи лет после оформления права коммунальной собственности на такие участки их запрещено передавать в частную собственность, за исключением возврата прав владельцам паев или их наследникам.

Кроме того, закон включает следующие положения: