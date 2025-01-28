Оформлення невитребуваних паїв продовжили ще на 3 роки

Юрист Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу розповів, що власники невитребуваних паїв мали оформити право власності до 1 січня 2025 року. Однак 6 листопада 2024 року цей термін було продовжено до 1 січня 2028 року.

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Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися,

– зазначив керуючий партнер ЮК Winner.

Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв)", оформлення невитребуваних ділянок продовжено до 1 січня 2028 року. На сьогодні в країні нараховується близько 104,4 тисячі таких паїв.

Чому вирішили продовжити термін оформлення

Це рішення стало відповіддю на виклики, пов'язані зі збройною агресією проти України, яка унеможливила своєчасне завершення оформлення землі багатьма громадянами.

Що буде, якщо не оформити пай до 2028 року Якщо власник паю або його спадкоємець не оформить право власності до зазначеного терміну, ділянка вважатиметься відмовленою. У такому випадку земля передаватиметься у комунальну власність територіальної громади як безхазяйне майно. Протягом семи років після оформлення права комунальної власності на такі ділянки їх заборонено передавати у приватну власність, за винятком повернення прав власникам паїв або їхнім спадкоємцям.

Крім того, закон включає такі положення: