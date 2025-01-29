Почему в Европе решили ввести дополнительные пошлины

Европейский Союз предложил ввести пошлины на остальные сельскохозяйственные товары, которые поступают из России и Беларуси и пока не облагаются налогами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Кроме того, пошлины введут и на некоторые азотные удобрения.

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Несколько государств-членов ЕС настаивают на дополнительных мерах, чтобы сократить доходы России и уменьшить зависимость ЕС от Москвы. Однако ранее были опасения относительно влияния таких мер на цены на продовольствие в Европе.

Мы стремимся еще больше ослабить военную экономику России, уменьшая зависимость ЕС, поддерживая нашу промышленность и сохраняя глобальную продовольственную безопасность. Мы будем принимать все необходимые меры для защиты нашей промышленности удобрений и фермеров,

– заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

В отличие от санкций, которые требуют единодушной поддержки всех 27 государств-членов, эти пошлины требуют лишь квалифицированного большинства – 15 государств, представляющих 65% населения блока.

В ЕС давно выступали за дополнительные пошлины

Любые действия в отношении удобрений, вероятно, получат одобрение европейской отрасли производства удобрений, которая давно выступает за дополнительные меры защиты. Согласно предложению ЕС, экспорт в страны, не входящие в блок, или транзит сельскохозяйственных товаров в эти страны не будут подпадать под действие пошлин.

Важно! На этой неделе ЕС продлил режим санкций против России еще на шесть месяцев после преодоления блокировки со стороны Венгрии. Сейчас государства-члены рассматривают 16-й пакет санкций, направлен против Москвы из-за ее войны против Украины.