Что заставляет пшеницу набирать стоимость

На украинском рынке стабильно дорожает пшеница, сообщает 24 Канал со ссылкой на АПК Информ. Поддержку ценам продолжали оказывать недостаток предложений зерновой на рынке из-за сдерживания продаж аграриями и соответствующая ситуация на экспортном рынке.

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Аналитики рассказывают, что предложений пшеницы 2 класса почти не поступало. Активнее аграрии реализовали зерновую 3 класса и фураж, однако в основном по максимальным и приближенным к ним ценам.

Цены на пшеницу 2 и 3 класса фиксировались в пределах 9 800 – 10 800 гривен за тонну и 9 300 – 10 300 гривен за тонну СРТ, а на фуражную пшеницу – в пределах 8 700 – 9 800 гривен за тонну СРТ.

Обратите внимание! В то же время ячмень сравнялся по цене с кукурузой. Его стоимость фиксировали в пределах 208 – 210 долларов за тонну – это резкий контраст с ценами во время жатвы, которые были примерно на 50 долларов за тонну ниже.