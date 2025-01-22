Що змушує пшеницю набирати вартість

На українському ринку стабільно дорожчає пшениця, повідомляє 24 Канал із посиланням на АПК Інформ. Підтримку цінам продовжували надавати нестача пропозицій зернової на ринку через стримування продажу аграріями та відповідна ситуація на експортному ринку.

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Аналітики розповідають, що пропозицій пшениці 2 класу майже не надходило. Активніше аграрії реалізували зернову 3 класу та фураж, проте здебільшого за максимальними і наближеними до них цінами.

Ціни на пшеницю 2 і 3 класу фіксувалися в межах 9 800 – 10 800 гривень за тонну і 9 300 – 10 300 гривень за тонну СРТ, а на фуражну пшеницю – в межах 8 700 – 9 800 гривень за тонну СРТ.

Зверніть увагу! Водночас ячмінь зрівнявся за ціною з кукурудзою. Його вартість фіксували в межах 208 – 210 доларів за тонну – це різкий контраст із цінами під час жнив, які були приблизно на 50 доларів за тонну нижчими.