На что будут потрачены эти деньги

Европейский парламент и Совет ЕС приняли решение о создании Фонда реформ и роста для Молдовы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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Обратите внимание! Этот пакет помощи от ЕС – крупнейший с момента обретения Молдовой независимости.

Евросоюз будет финансировать сектора, имеющие сверхважное значение для экономического роста Молдовы и ее интеграции в единый рынок ЕС. Речь идет о:

энергетических субсидиях;

строительстве новых линий электропередач (Молдову планируют соединить с электросетью ЕС);

строительстве новых дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры;

поддержке молдавских предпринимателей;

строительстве новых больниц в Кагуле и Бельцах;

интеграции Молдовы в зону роуминга ЕС и так далее.

Эта поддержка должна дополнить Комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы.

Напомним! 4 февраля было объявлено о двухлетней Комплексной стратегии энергетической независимости и устойчивости Молдовы. Цель этой программы – избавить молдавский энергетический рынок от зависимости от российских поставок. Стратегию планируют реализовать до конца 2026 года.