На що будуть витрачені ці гроші
Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили рішення про створення Фонду реформ та зростання для Молдови, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.
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Зверніть увагу! Цей пакет допомоги від ЄС – найбільший з моменту набуття Молдовою незалежності.
Євросоюз фінансуватиме сектори, що мають надважливе значення для економічного зростання Молдови і її інтеграції у єдиний ринок ЄС. Йдеться про:
- енергетичні субсидії;
- будівництво нових ліній електропередач (Молдову планують з'єднати з електромережею ЄС);
- будівництво нових доріг, мостів та залізничної інфраструктури;
- підтримку молдавських підприємців;
- будівництво нових лікарень у Кагулі та Бєльцях;
- інтеграцію Молдови до зони роумінгу ЄС і так далі.
Ця підтримка має доповнити Комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови.
Нагадаємо! 4 лютого було оголошено про дворічну Комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови. Мета цієї програми – позбавити молдавський енергетичний ринок залежності від російських постачань. Стратегію планують реалізувати до кінця 2026 року.