Каким образом продлевается договор
Юрист Вита Сторожук в комментарии 24 Канала рассказала, что переход права собственности на арендованный земельный участок к наследнику не является основанием для изменения условий или прекращения договора. Часть 6 статьи 32 Закона Украины "Об аренде земли" говорит, что также могут быть другие условия, предусмотренные договором аренды земли.
Читайте также Что будет с землей, которую не успели переоформить до 1 января 2025 года
То есть, если договором аренды предусмотрено, что в связи со смертью арендодателя договор аренды земли прекращается, то основания для начисления наследнику арендной платы отсутствуют.
Если же такое положение стороны в договоре аренды не предусматривали, то наследнику принадлежит право на арендную плату с момента открытия наследства (день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим). Это согласуется со статьей 1218 ГК Украины, согласно которой в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти.
Однако это отнюдь не означает, что именно с этого периода наследник имеет право получать такую арендную плату, ведь для начала ему необходимо оформить наследство.
Когда арендатор имеет юридическую возможность платить арендную плату
Вита Сторожук отмечает, что согласно части 4 статьи 148-1 Земельного кодекса Украины лицо, которое приобрело право собственности на земельный участок, в течение одного месяца со дня приобретения права собственности на него обязано сообщить об этом ее пользователей с указанием:
- кадастрового номера (при наличии);
- места расположения и площади земельного участка;
- фамилии, имя, отчество нового владельца;
- места жительства (нахождения) нового владельца, его почтового адреса;
- платежных реквизитов.
Таким образом, у арендатора юридическая возможность платить арендную плату наследнику возникает исключительно после того, как такой наследник получил у нотариуса свидетельство о праве на наследство, осуществил государственную регистрацию права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и предоставил такую информацию арендатору.