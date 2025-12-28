Дрова на морозе: что делать, чтобы древесина не отсырела и горела дольше зимой

Чтобы дрова на зиму были максимально качественными и давали теплоотдачу, их нужно правильно хранить во время мороза и снега. Для этого нужно хранить их под навесом и избегать чрезмерной влаги. Кроме того, в расколотом виде их хранить не рекомендуется.

Что стоит делать для хранения дров на зиму?

Для хранения на зиму дрова нужно предварительно наколоть, а их длина при этом не должна превышать 30 сантиметров, передает 24 Канал со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление лесного охотничьего хозяйства.

Зато диаметр этих дров должен быть ориентировочно до 10 – 15 сантиметров. Однако чем больше будет их количество, тем дольше придется времени для просушки. Поэтому лучшим вариантом естественной сушки – хранения на улице.

Важно, чтобы древесина находилась под навесом и высушивалась таким образом не менее 6 месяцев, включая летнее время года,

– говорится в управлении.

Среди правил хранения дров на улице:

Расположение накрытия для дров должно быть с южной стороны дома, то есть с воздушной части двора.

На землю складывать дрова не стоит, ведь они будут натягивать влагу, поэтому стоит постелить сухую подложку.

Складывать дрова нужно на расстоянии 5 – 10 сантиметров от стены, а между поленьями оставлять небольшие отверстия для циркуляции воздуха.

Дрова нельзя накрывать клеенкой, ведь под ними будет образовываться конденсат.

Какие дрова являются самыми дорогими для покупки?

Как рассказал лесник Николай Коваленко для Новини.LIVE, цена дров варьируется от спроса на них, региона и породы дерева.

К самым дорогим деревьям, соответствии со всеми критериями, относятся ясень, бук, дуб и граб. Например ясень и бук обеспечивают стабильное горение и минимум дыма, а дуб имеет высокую теплотворность и обеспечивает длительное горение.

Интересно, что к самым дешевым дровам относятся тополь, ива и осина, которые быстро сгорают и имеют низкую теплотворность. Для экономии можно комбинировать деревья дешевых и дорогих пород: дешевые можно использовать для разжигания, а дорогие – для основного отопления.

Обратите внимание! Дрова остаются пригодными для отопления только определенный период. Обычно это от 3 до 7 лет при правильном хранении.

Какие деревья лучше выбирать для отопления?