Пихта или ель: как отличить деревья по признакам, которые знает не каждый
- Пихта и ель отличаются формой игл: у ели иглы жесткие и острые, а у пихты мягкие и плоские.
- Ель растет в прохладных горных регионах, тогда как пихту можно встретить в умеренных регионах северного полушария.
Пихта и ель относятся к виду средне– и высокорослых хвойных, порой с высотой до 40 метров. Кроме того, это вечнозеленые и шишковидные деревья с конической или пирамидной формы. На рождественские и новогодние праздники их используют в декоративных целях.
Что отличает ель и пихту?
Существенной разницей для обоих хвойных деревьев является форма игл, где, например, в ели они жесткие и острые, а перекрутить между пальцами довольно легко, а вот в пихте все наоборот, передает 24 Канал со ссылкой на Университет штата Огайо.
У ели иглы прикреплены к маленькому стебельку, а потому когда игла опадает – ножка остается и ветка ощутимо жесткая.
У пихты иглы мягкие и плоские, а внизу имеют обычно две светлые полоски. А самым характерным признаком по которому можно отличить пихту от ели, это то, что в пихте иглы нельзя катать между пальцами.
Кроме того, игла пихты прикреплена "плоско", без выступлений, и после опадения остается гладкий рубец, то есть ветка остается гладкой.
Еще отличает их сброс хвои: ель, прежде чем сбросить хвою, сохраняет ее в течение 4 – 10 лет; зато хвоя пихты при раздавливании выделяет характерный, даже цитрусовый, аромат, что часто используется для свечей.
Что касается шишек, то у ели они свисают вниз и после созревания обычно падают целыми. А вот у пихты шишки растут вертикально вверх и рассыпаются прямо на дереве, оставляя только центральную ось.
Где растут деревья для рождественских елок?
Пихту можно преимущественно встретить в умеренных регионах северного полушария. Вырасти такие деревья могут до 40 метров в высоту. В общем их стволы прямые, а кора толстая и чешуйчатая, пишут на портале Mean Green Garden.
А вот ель растет обычно в прохладных и более горных регионах, например Карпаты или Альпы. Они предпочитают влажные и хорошо дренированные почвы на высоте от 50 до более 4 тысяч метров над уровнем моря.
- Кстати, именно пихту чаще всего используют как рождественскую елку, учитывая ее форму и аромат. Кроме того, смолу дерева часто используются для производства древесины или строительства.
- Несмотря на то, что пихту также могут украшать к праздникам, это дерево часто используют именно для столярных работ, например напольное покрытие, или даже в производстве бумажной массы.
Есть ли штраф за купленную елку?
В Украине за покупку елки без документов можно получить штраф на сумму от 510 гривен до 1 700 гривен. Без документов елка может считаться деревом, которое срубили незаконно в лесу, а потому покупатель фактически нарушает правоохранительное законодательство. Кроме штрафа, у покупателя могут еще и конфисковать незаконно заготовленное дерево.
Для того, чтобы избежать штрафа, покупателям стоит проверять перед покупкой наличие чипа на дереве с уникальным штрихкодом. Такая маркировка подтверждает легальное происхождение дерева. Лучше покупать елку на рождественские праздники именно на официальных рынках и точках продажи, где есть такие документы.